Fenerbahçe’nin ilk transferi Levent Mercan olacak! İşte sözleşmenin detayları

Fatih Karagümrük ligden düşerken, Levent Mercan sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. İstanbul ekibi, ocak ayında Galatasaray'ın genç sol bek için yaptığı teklifi geri çevirirken, Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağlanmıştı.

Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco bu transferi yaklaşık 3 milyon Euro karşılığında noktaladı.

Ali Koç'un seçilmesi halinde, 23 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Levent Mercan şimdi bu transferin bitmesi için Fenerbahçe'deki genel kurulun bitmesini bekliyor.

Fatih Karagümrük'te geride kalan sezonda 39 maçta sahaya çıkan Levent Mercan, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

