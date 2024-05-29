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Giriş Tarihi: 29.5.2024 11:11

Fenerbahçe'nin ilk transferi Levent Mercan olacak! İşte sözleşmenin detayları

Fenerbahçe’nin ilk transferi Levent Mercan olacak! İşte sözleşmenin detayları

Sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hızlı başladı. Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon öncesi ilk transferini Levent Mercan ile yapıyor.

Fatih Karagümrük ligden düşerken, Levent Mercan sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. İstanbul ekibi, ocak ayında Galatasaray'ın genç sol bek için yaptığı teklifi geri çevirirken, Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağlanmıştı.

Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco bu transferi yaklaşık 3 milyon Euro karşılığında noktaladı.

Ali Koç'un seçilmesi halinde, 23 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Levent Mercan şimdi bu transferin bitmesi için Fenerbahçe'deki genel kurulun bitmesini bekliyor.

Fatih Karagümrük'te geride kalan sezonda 39 maçta sahaya çıkan Levent Mercan, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

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Fenerbahçe'nin ilk transferi Levent Mercan olacak! İşte sözleşmenin detayları
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