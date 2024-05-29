Galatasaray’da dikkat çeken gelenek, Okan Buruk ile sürdü

Galatasaray, Türk hoca yönetiminde şampiyonluk geleneğini de sürdürdü. Aslan, sarı-kırmızılı formayı giyen sembol isimlerin önderliğinde Süper Lig'de toplam 14 şampiyonluk kazandı.

İşte o efsaneler:

GÜNDÜZ KILIÇ: Aslan'ın ilk Türk teknik direktörü. Galatasaray Lisesi'nde futbola forvet olarak başladı.

Uzun yıllar giydiği formasını duvara astığında 1952 yılında takımın başına geçti. 1961- 62 ve 1962-63 sezonlarında Galatasaray'ı iki kez şampiyon yaptı. 'Baba Gündüz' lakabıyla taraftarın ve camianın gönlünde taht kurdu. "Galatasaray, bir his takımıdır. Galatasaray, bir halatı hep birlikte çekenlerin, hep birlikte üzülüp, hep beraber sevinmesini bilenlerin takımıdır" sözleriyle meşaleyi yakan isim oldu.

MUSTAFA DENİZLİ: "Büyük Mustafa" ünvanıyla 1983'te Florya'dan içeri girdi, bir sene sonra futbolculuk kariyerini noktaladı.

1986-87 sezonunda Jupp Derwall'in yardımcılığında G.Saray'ın 14 senelik şampiyonluk hasretine son verdi. Denizli, 1987-88 sezonunda teknik direktör olarak Aslan'ı şampiyonluğa taşıdı.









FATİH TERİM: 1974 yılında 21 yaşındayken Adana Demirspor'dan gelip Florya'ya uzun soluklu adımını attı. Sarı- kırmızılı formayla 6 kupa kaldırsa da 14 yıl şampiyonluk yüzü görmedi. Ancak 1996'da takım elbiselerini giydiğinde bu özlemin acısını katbe kat çıkardı.

İmparator lakaplı teknik adam, 1996- 2000, 2011-13 ve 2017-19 sezonlarında şampiyonluklara ambargo koyarak Süper Lig'de 8 kez zafere ulaştı.

HAMZA HAMZAOĞLU: Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı G.Saray'a 1991 yılında geldi. 4 sezon oynadıktan sonra farklı kulüplerde top koşturdu.

2014-15 sezonunda sarı- kırmızılı takımın başında şampiyonluk yaşarken, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı da havaya kaldırıp bir koltuğa 3 kupa sığdırdı.

OKAN BURUK: Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve hırsıyla 10 yıllık Florya'daki oyunculuk kariyerine 7 şampiyonluk, 1 UEFA Kupası, 1 de UEFA Süper Kupa sığdırdı. Anadolu'daki tedrisatlarının ardından Başakşehir'i şampiyon yapmayı başardı. 2022-23'te teknik adam olarak döndüğü yuvasında çifte şampiyonluğunu rekorlarla taçlandırdı.