İşte Galatasaray’da 24. şampiyonluğun perde arkası!

Galatasaray, rekorlarla dolu bir sezonu geride bırakırken, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğa ulaşması kolay olmadı. Transfer döneminde kadro mühendisliğindeki yanlış planlamayı Okan Buruk'un teknik dokunuşları telafi etti. Yıldızların bolca olduğu kadroda egolar arasındaki tartışmalar, savaşa değil fırsata dönüştü.

17 maçlık galibiyet serisiyle şampiyonluğa yürüyen sarı-kırmızılı takımda Dursun Özbek'ten Erden Timur'a, Okan Buruk'tan oyunculara kadar sezon içinde perde arkasında yaşananların özetini, Galatasaray'ı her yerde takip eden SABAH SPOR aralıyor...



F.BAHÇE'NİN ELİNDEN ZAHA&TETE ALINDI

2022-23 şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek kadrosunu korudu. İcardi'nin bonservisi alındı, Nelsson ve Kerem Aktürkoğlu satılmadı. Erden Timur transferde yine şov yaptı. "Florya'nın suyu yarar" diyerek Angelino sol beke geldi. Fenerbahçe'nin elinden önce Zaha, sonra Tete kapıldı. Zaniolo'nun gidişi Ziyech'le dengelendi. Davinson Sanchez'e 9.5 milyon Euro bonservis ödendi. Tottenham'ın en fazla yatırım yaptığı oyuncu olan Ndombele kiralandı. Son şampiyon, yeni sezona da transfer şampiyonu olarak başladı.



BEŞİKTAŞ'I YENDİ, İCARDI'YI KAYBETTİ!

25 Temmuz'daki Zalgiris maçıyla sezonu açan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde özellikle Molde'ye karşı zorlandı ancak gruplara kalmasını bildi. Süper Lig'e Kayseri deplasmanındaki beraberlikle başlayan sarı-kırmızılıları ilk 10 hafta 10 gol-2 asistle tabela yapan İcardi taşıdı. Ancak Arjantinli süperstar, dublesiyle 2-1 kazandırdığı Beşiktaş derbisinde Ghezzal'ın müdahalesiyle sakatlandı. İcardi, sağ ayak bileğindeki ağrılara rağmen aylarca sakat sakat oynadı ve uzun süre penaltılar dışında gol atamadı.



OKAN BURUK JOKER KARTINI OYNADI!

İcardi'nin formsuzluğu, transferlerin tutukluğu, yıpratıcı Şampiyonlar Ligi maratonu derken; F.Bahçe'nin de sezona gümbür gümbür başlaması G.Saray'ı tedirgin etti. Ancak Okan Buruk faktörü devreye girdi ve 'büyük hoca' kıvamına gelen dokunuşlarıyla Aslan'ın pes etmesine izin vermedi. Angelino'da hayal kırıklığı yaşayan, Ndombele'den hiç katkı alamayan Okan Buruk, sol bekte joker hakkını Barış Alper'den yana kullandı, Kaan ve Berkan'dan birçok bölgede yararlandı.



30 MİLYON EURO'YA BOEY'LE SATARLAR!

Kopenhag'a geçildiği Şampiyonlar Ligi grubunu 3. bitiren ve Avrupa Ligi ile yetinen Galatasaray'a Sacha Boey piyangosu vurdu. Bayern Münih maçlarında piyasa yapan Boey için Almanlar kapıyı 15 milyon Euro'dan çaldı. Bayern Münih'in köşeye sıkıştığını bilen kulüp profesyoneli Fatih Demireli, pazarlıklarda taviz verilmemesini sağladı. Devre arasında geri dönen Berkan Kutlu, transfer sürecinde yakın arkadaşı Boey'in yanından hiç ayrılmadı ve Galatasaray bir rekoru da 30 milyon Euro ile oyuncu satışında kırdı.



İCARDİ'Yİ DİNLENDİRDİ 17 MAÇLIK SERİ BAŞLADI

Galatasaray adına sezonun ilk yarısı sıkıntılı geçti. Geçen sezondan kalan sol bek ve 8 numara sorunu çözülemedi. Kerem Aktürkoğlu 10 numarada olmadı. Aslan'ı kalecisi Muslera, stoperi Abdülkerim ve ön liberosu Torreira yarışta tuttu. Sakatlıkla boğuşan İcardi'nin sadece taktik çalışmalara katılıp 11'e çıkması, takım içinde homurdanmaları beraberinde getirdi. Teknik heyetin sağlık ekibi ile ortaklaşa aldığı İcardi'yi 21 gün dinlendirme kararı, Sivas'ta iki puanın kaçmasına sebep oldu ancak 17 maçlık galibiyet serisini başlatan 'takım olma' olgusunu hazırladı. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Samsunspor'la berabere kaldığı haftada Trabzon deplasmanını kazandıran isim, İcardi yerine forvet oynayıp ilk iki golü atan Zaha idi.



TAVİZ VERMEDİ, TAKIMDA AĞIRLIĞINI İYİCE ARTIRDI

Zaha'nın istatistik hanesi (10 gol-4 asist) kadar takıma uyumu iyi değildi. Antrenmanlarda takım arkadaşlarıyla yaşadığı tartışmaları, gol sevinçlerinde yalnız kalması doğruluyordu. Sezonun ikinci yarısında Florya'da Günay Güvenç ile Zaha kavganın kıyısından döndü. 'Dayı' lakabını boşuna almayan Kerem Demirbay bu olayda Zaha'ya en net tepkiyi gösterdi. Okan Buruk da yıldızı Zaha için takımı kaybetmeyi göze almadı. Buruk, bu tavrıyla hem takım içinde ağırlığını artırdı hem de oyuncularını forma adaletine inandırdı. Zaha ilk 11'den kesildi, Kerem Demrbay asistleri ve golleriyle güveni boşa çıkarmadı. Mesajı alan ve son düzlükte arıza çıkartmayan Zaha da 90. dakikada oyuna girmeyi bile sorun etmedi.