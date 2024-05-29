Roberto Carlos'tan Arda Güler'e: "Teşekkürler kardeşim"

ROBERTO CARLOS: "ÇOK TEŞEKKÜRLER KARDEŞİM"

İspanyolca konuşarak sözlerini noktalayan Arda Güler'i Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ve efsane futbolcu Roberto Carlos da tebrik etti ve Türkçe konuşarak 'Çok teşekkürler kardeşim' ifadelerini kullandı.

Brezilyalı yıldızın Türkçe sözlerini duyan Arda ise şaşkınlığını gizleyemeyerek tekrar arkasını döndü ve efsane futbolcuya gülümseyerek baktı.