Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Roberto Carlos'tan Arda Güler'e: "Teşekkürler kardeşim"
Giriş Tarihi: 29.5.2024 11:15

Roberto Carlos'tan Arda Güler'e: "Teşekkürler kardeşim"

Roberto Carlos’tan Arda Güler’e: Teşekkürler kardeşim

Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile karşılaşacak olan Real Madrid hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman öncesinde kulüp televizyonuna konuşan Arda Güler, yanında duran Roberto Carlos'tan hiç beklemediği sözler duydu.

Şampiyonlar Ligi finaline hazırlanan Real Madrid, cumartesi gecesi Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Zorlu final öncesinde hazırlıklarına devam eden Real Madrid'e Arda Güler, antrenman öncesi kulüp televizyonuna konuştu.

ROBERTO CARLOS: "ÇOK TEŞEKKÜRLER KARDEŞİM"

İspanyolca konuşarak sözlerini noktalayan Arda Güler'i Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ve efsane futbolcu Roberto Carlos da tebrik etti ve Türkçe konuşarak 'Çok teşekkürler kardeşim' ifadelerini kullandı.

Brezilyalı yıldızın Türkçe sözlerini duyan Arda ise şaşkınlığını gizleyemeyerek tekrar arkasını döndü ve efsane futbolcuya gülümseyerek baktı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Roberto Carlos'tan Arda Güler'e: "Teşekkürler kardeşim"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA