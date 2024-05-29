Son dakika haberi: Trabzonspor Vestel ile sporsonluk anlaşmasını sonlandırdı!

Trabzonspor, göğüs sponsoru Vestel ile sponsorluk anlaşmasını sonlandırdı. Bordo mavilileri yeni sezona göğüs sponsoru olarak Papara ile devam etmesi bekleniyor.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Şirketimiz ile Vestel Şirketler Grubu arasında imzalanmış olan, 31.05.2025 bitiş tarihli, göğüs sponsorluğu ve diğer reklam haklarını kapsayan sözleşme, karşılıklı görüşmeler neticesinde sonlandırılmıştır. Buna göre, Vestel Şirketler Grubu'nun forma göğüs sponsorluğu bu sezon itibari ile sona erecek olup, çeşitli reklam ve iletişim alanlarındaki iş birliğimiz devam edecektir."