Meunier Trabzonspor’da yeniden kendini buldu!

Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve 19 resmi maça çıkan Thomas Meunier yeniden kendini buldu. Belçikalı yıldız çıktığı maçlarda tam 7 asiste imza atarken, 1 de gol kaydetti. Tecrübesini kalitesi ile birleştiren ve kısa sürede ilk 11'in değişmez oyuncusu olan Belçikalı oyuncu beklentileri karşılıksız bırakmadı.

Meunier'in Trabzonspor'daki başarılı performansı, Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun da yüzünü güldürdü. Tedesco, deneyimli futbolcuyu önceki gün açıkladığı EURO 2024 kadrosuna davet etti.