Salih Uçan’da düğüm çözülüyor! Yeni sözleşmeyi imzalayacak

Sezon boyunca sözleşme konusu gündemde olan Salih Uçan'la ilk olarak Hatayspor maçı öncesinde bir görüşme yapılmış, ancak anlaşma sağlanamamıştı. Asbaşkan Mete Vardar, tecrübeli oyuncunun menajeri Ömer Uzun'u görüşmeye davet ederek mukavele problemini sonuca bağlamak istediklerini iletti.

Taraflar bugün bir araya gelecek. Görüşmeden anlaşma çıkması bekleniyor. 30 yaşındaki Salih; geçtiğimiz sezon 425 bin Euro, bu sezon ise 250 bin Euro ile takımın en az kazanan isimleri arasında yer aldı.

İki sezonda 22 gole katkı sağlayan, Türkiye Kupası finalinde de maçın oyuncusu seçilen Salih Uçan'ın bu performansını göz ardı etmeyen siyah-beyazlı yönetim, 30 milyon TL'nin üzerinde bir teklifle oyuncusunun gönlünü almayı planlıyor.