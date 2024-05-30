SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da akademi gururu! Yurt dışı kampına vize aldılar

Beşiktaş, genç yeteneklere yaptığı yatırımın meyvelerini toplamaya devam ediyor. Siyah-beyazlı kulübün akademisi son 3 yılda çok sayıda yetenekli oyuncuyu A takıma kazandırdı. Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan ve Serdar Saatçı'nın açtığı kapıdan daha sonra Semih Kılıçsoy, Demir Ege Tıknaz ve Serkan Emrecan Terzi geçti. Son olarak da Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Cemal Azad Demir ve Göktuğ Baytekin, A kadroya geçiş yaptı.

Siyah-Beyazlı yönetimin yanı sıra Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, genç oyuncuların adeta üzerine titriyor. Aybaba, akademide top koşturan yetenekli gençlerin A takıma kazandırılmaları için çok yoğun çaba harcıyor. Yakup Arda Kılıç (sol ve sağ kanat), Fahri Kerem Ay (orta saha-sol kanat), Mustafa Erhan Hekimoğlu (forvet), Cemal Azad Demir (sol kanat) ve Göktuğ Baytekin (kaleci) 1 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlık kampının kadrosunda yer alacak. Genç Kartallar, 10-20 Temmuz tarihlerinde Slovenya'da gerçekleşecek yurt dışı hazırlık kampına da götürülecek. Genç oyuncuların takımdaki durumları yeni teknik direktör tarafından değerlendirilecek. Yeni teknik patronun uygun görmesi halinde bu futbolcuların tamamı A kadroda tutulacak. (Milliyet)