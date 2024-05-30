SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’den Manchester United’ın eski yıldızı için flaş hamle

Branco ile önümüzdeki yılı şimdiden planlamaya başlayan ve görüşmelere devam eden Fenerbahçe'de, seçim öncesine yıldız transfer yetiştirme planı var. Geçtiğimiz sezonun başında belli süreler forma şansı bulan Martial, yaşadığı sakatlıktan sonra sezonun kalanında forma şansı bulamamıştı.

Bu plan ışığında yapılacak ilk girişim Manchester United ile yollarını ayırdığını açıklayan ve bonservisi elinde olan Anthony Martial.

Yıldız ismin Arabistan, Amerika ve Avrupa'dan fazlaca talibi olmasına rağmen Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öğrenildi.