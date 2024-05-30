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Giriş Tarihi: 30.5.2024 14:47 Son Güncelleme: 30.5.2024 15:26

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'den Manchester United'ın eski yıldızı için flaş hamle

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’den Manchester United’ın eski yıldızı için flaş hamle

Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde olan yıldız isim Manchester United'a veda etti. Haberin detayında yıldız ismin menajeriyle sarı-lacivertlilerin iletişime geçeceği öne sürüldü.

Branco ile önümüzdeki yılı şimdiden planlamaya başlayan ve görüşmelere devam eden Fenerbahçe'de, seçim öncesine yıldız transfer yetiştirme planı var. Geçtiğimiz sezonun başında belli süreler forma şansı bulan Martial, yaşadığı sakatlıktan sonra sezonun kalanında forma şansı bulamamıştı.

Bu plan ışığında yapılacak ilk girişim Manchester United ile yollarını ayırdığını açıklayan ve bonservisi elinde olan Anthony Martial.

Yıldız ismin Arabistan, Amerika ve Avrupa'dan fazlaca talibi olmasına rağmen Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öğrenildi.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'den Manchester United'ın eski yıldızı için flaş hamle
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