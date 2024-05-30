SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mahmut Uslu’dan Okan Buruk’a: O küfürlü şarkıyı yalatacağız

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, çarşamba akşamı Ankara'da genel kurul üyeleriyle bir araya geldi. Üyelerle yapılan toplantıda Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan eski yönetici Mahmut Uslu flaş açıklamalarda bulundu.

Mahmut Uslu yaptığı açıklamada, "Rakibin mevcut antrenörüne o küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız. Galatasaray'ın bu çıkışını indireceğiz. 3 sene de şampiyonluk için geliyoruz. Yeter ki seçilelim. Aziz Yıldırım hepimizin lideri, Ali Koç'un da lideriydi. Ama o yanlış yollara girdi" ifadelerini kullandı.