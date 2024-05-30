SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Dursun Özbek’ten Erden Timur açıklaması

Galatasaray'da yeniden seçilen Dursun Özbek yönetimi dün mazbatasını aldı ve resmen göreve başladı. Gelenek gereği Galatasaray Lisesi'nde yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. Yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldıktan sonra gözler Sportif A.Ş.'ye çevrildi. İki yıldız Sportif A.Ş. Başkan Vekili olarak görev yapan Erden Timur'un görevine devam edip etmeyeceği konusu netleşmiş değil. Gelen haberlere göre Timur görevine devam etmeyecek.

DURSUN ÖZBEK: HABER BEKLİYORUM

Normal şartlarda Sportif A.Ş. yönetimi atamayla göreve geldiği için istifa etmeleri gerekiyor. Usul gereği Erden Timur'un da bulunduğu Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyelerinin istifa etmesi ve Sportif A.Ş. genel kurulunun toplanıp yeni görevlendirmelerin belirlenmesi gerekiyor. Galatasaray'da Sportif A.Ş. genel kurulunun 26 Haziran'da yapılması bekleniyor.

Erden Timur ile ilgili konuşan Dursun Özbek; "Kendisini yönetime davet ettim. Haber bekliyorum" dedi. Erden Timur'un ayrılması durumunda Mehmet Özbek'in futbolun başına geçeceği yönündeki haberlere de yanıt veren Özbek, "Mehmet Özbek işlerimizin başında. Galatasaray'da görev alması söz konusu değil" diye konuştu.