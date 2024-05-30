SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’nın gözdesi Muhammed Cham

Yaklaşık 2 ay önce Trabzonspor'un gündemine giren ve o günden bu yana yoğun uğraş verilen Muhammed Cham transferinde temaslar iyice hız kazandı. Teknik direktör Abdullah Avcı, 23 yaşındaki yıldız futbolcuyu takımda çok istiyor. Öte yandan Bordo-Mavili ekip, takımın yıldızlarına gelecek olan transfer tekliflerini de değerlendirmeyi hedefliyor.

Cham'ın hem 10 numarada hem de kanatlarda forma giymesi nedeniyle Avcı, Avusturyalı oyuncuyu çok yönlü olarak kullanmayı planlıyor. Muhammed Cham ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kateden ve anlaşma noktasına gelen Bordo-Mavili yönetim, kulübünü ikna etmek adına da imkanları sonuna kadar zorluyor.

5 MİLYON EURO'YA ÇIKIYORLAR

İlk etapta kapıyı 10 milyon Euro'dan açan Clermont, pazarlıklarda bu rakamı 7-8 milyon Euro seviyelerine çekti. Trabzonspor'un ise teklifini 5 milyon Euro'ya çekmek üzere olduğu öğrenildi. Fransa'da Ligue 1'den düşen Clermont, Muhammed Cham alt ligde oynamadığı için oyuncuyu satmak zorunda gözüküyor. Fakat Avusturyalı yıldızın başka talipleri de olduğu için Clermont 'tok satıcı' durumunda. Yönetim, bir iki hafta içinde bu işe nokta koymak ve imzaları attırmak istiyor. (Milliyet)

