Borussia Dortmund, Londra’dan bu kez kupayla ayrılmak istiyor

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik alırken, grup aşamasında Paris Saint-Germain'e (PSG), çeyrek finalde ise Atletico Madrid'e mağlup oldu. Sarı-Siyahlılar, 17 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 9 gol gördü.

"ÖLÜM GRUBU"NDAN LİDER ÇIKTI

Borussia Dortmund, "Ölüm Grubu" olarak adlandırılan F Grubu'nda PSG, Milan ve Newcastle United ile mücadele etti. Grup maçlarının 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan sarı-siyahlı ekip, 11 puanla lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Son 16 turunda Hollanda'nın PSV takımını eleyen Borussia Dortmund, çeyrek finalde Atletico Madrid'i turnuva dışında bırakırken, yarı finalde bir kez daha PSG'nin rakibi oldu. Fransız ekibiyle oynadığı iki maçı da 1-0'lık skorlarla kazanan Terzic'in öğrencileri, kulübü 1997 ve 2013'ün ardından turnuva tarihindeki üçüncü finaline taşıdı.

"DEVLER LİGİ"NDE 3. FİNAL

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar iki kez finale çıkarken, birinden kupayla ayrıldı. İlk final heyecanını 1996-1997 sezonunda yaşayan Alman ekibi, İtalya'nın Juventus takımını 3-1 yenerek kupayı müzesine götürdü. Borussia Dortmund, ikinci finalini 2012-2013 sezonunda Bayern Münih ile Londra'daki Wembley Stadı'nda oynadı. Rakibine 2-1 mağlup olan sarı-siyahlılar, şampiyonluğu bir diğer Alman temsilcisine kaptırdı.

EN GOLCÜ İSİM FULLKRUG

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Borussia Dortmund formasıyla en çok gol atan isim, üç kez rakip fileleri havalandıran Niclas Füllkrug oldu. Alman temsilcisinde, Karim Adeyemi, Julian Brandt ve Marco Reus ikişer, Donyell Malen, Sebastien Haller, Jamie Bynoe-Gittens, Marcel Sabitzer, Jadon Sancho, Felix Nmecha, Ian Maatsen ve Mats Hummels ise birer gol kaydetti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ MAÇLARI

Borussia Dortmund'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Tur Maç Sonuç F Grubu PSG-Borussia Dortmund 2-0 F Grubu Borussia Dortmund-Milan 0-0 F Grubu Newcastle United-Borussia Dortmund 0-1 F Grubu Borussia Dortmund-Newcastle United 2-0 F Grubu Milan-Borussia Dortmund 1-3 F Grubu Borussia Dortmund-PSG 1-1 Son 16 PSV-Borussia Dortmund 1-1 Son 16 Borussia Dortmund-PSV 2-0 Çeyrek final Atletico Madrid-Borussia Dortmund 2-1 Çeyrek final Borussia Dortmund-Atletico Madrid 4-2 Yarı final Borussia Dortmund-PSG 1-0 Yarı final PSG-Borussia Dortmund 0-1

KADROSU

Milli futbolcu Salih Özcan ile Türk kökenli Emre Can'ın forma giydiği Borussia Dortmund'un Avrupa kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:

Kaleci:

No Adı O G 1 Gregor Kobel 11 - 33 Alexander Meyer 1 -

Defans:

No Adı O G 4 Nico Schlotterbeck 11 - 5 Ramy Bensebaini 5 - 15 Mats Hummels 12 1 22 Ian Maatsen 6 1 23 Emre Can 10 - 25 Niklas Süle 6 - 26 Julian Ryerson 9 -

Orta saha:

No Adı O G 6 Salih Özcan 9 - 8 Felix Nmecha 8 1 10 Jadon Sancho 6 1 11 Marco Reus 12 2 16 Julien Duranville - - 17 Marius Wolf 6 - 19 Julian Brandt 11 2 20 Marcel Sabitzer 11 1 43 Jamie Bynoe-Gittens 6 1

Forvet:

No Adı O G 9 Sebastien Haller 3 1 14 Niklas Füllkrug 12 3 18 Youssoufa Moukoko 4 - 21 Donyell Malen 7 1 27 Karim Adeyemi 11 2

Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)