Geçen sezon Sevilla'yı Avrupa Ligi'nde zirveye çıkaran İspanyol çalıştırıcı, bu kez de Yunanistan ekibiyle Konferans Ligi'nde
kupayı kaldırdı
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tina'da oynanan finalde İtalyan temsilcisi Fiorentina'yı uzatmalar sonunda 1-0 mağlup ederek Konferans Ligi şampiyonluğuna ulaşan Olympiakos'un bu başarısında teknik direktör Jose Mendilibar'ın payı oldukça büyük. Geçen sezon İspanyol ekibi Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazandıran 63 yaşındaki çalıştırıcı, şimdi de Yunan temsilcisiyle zirveye çıkmasını bildi. Jose Mendilibar yönetimindeki Olympiakos, özellikle son 4 turda ortaya koyduğu performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.
YILLIK MAAŞI 1.5 MİLYON EURO
Son 16 turu ilk maçında 4-1 yenildiği Maccabi Tel Aviv karşısında rövanşta aynı skoru yakalayan kırmızı-beyazlı ekip, uzatmada rakibinin fişini çekti. Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi evinde 3-2 yenerken İstanbul'da uzatma bölümünü 1- 0 geride bitirdiği mücadelede penaltılarla gülerek adına yarı finale yazdırdı.
Olympiakos, yarı finalde ise Aston Villa'ya toplam 6-2'lik skorla üstünlük sağladı. Finalde uzatmada gelen Fiorentina zaferi, Yunan temsilcisini şampiyonluğa taşıdı. Son iki sezonda Avrupa şampiyonu olan Mendilibar'ın yıllık ücreti ise 1.5 milyon Euro... (Yaklaşık 53 milyon TL).
MARANGOZDU EFSANE OLDU!
Olympiakos'un gol makinesi Ayoub El Kaabi,
amatörlük döneminde futbolu marangozlukla
birlikte götürdü. Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde 16 gol atarak kariyer zirvesi yaptı
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olleriyle Olympiakos'un Avrupa Konferans Ligi'ndeki en başarılı oyuncusu olarak dikkat çeken Ayoub El Kaabi, Fas'ta yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Yaşı 15 olduğunda bir yandan amatör futbol oynarken diğer yandan da marangozluk yapıyordu. Şartlar nedeniyle ilk profesyonel sözleşmesini ancak 23 yaşında imzaladı. Kariyerine bek olarak başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 2021'de Hatayspor'a transfer olurken, 6 Şubat Depremi'nin ardından Katar ekibi Al Sadd'ın yolunu tuttu.
Sezon başında Olympiakos'a bedelsiz katılırken sadece eleme turlarında 11 kez fileleri havalandırdı. Toplamda ise 16 gole ulaştı.
KASAYA 20.6 MİLYON EURO
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vrupa'nın 3 numaralı kupasını müzesine götüren Olympiakos, kasasını da doldurdu. Tarihinde ilk kez bu başarıya erişen Yunan ekibi, UEFA'dan toplamda 20 milyon 600 bin Euro'yu (720 milyon TL) cebine koymayı başardı.
15.6 milyon Euro'yu galibiyet ve beraberlik primlerinden alan Pire takımı, 5 milyon Euro'yu ise elde ettiği şampiyonlukla ulaştı.