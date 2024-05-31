Marangozdu efsane oldu!

Geçen sezon Sevilla'yı Avrupa Ligi'nde zirveye çıkaran İspanyol çalıştırıcı, bu kez de Yunanistan ekibiylekupayı kaldırdıtina'da oynanan finalde İtalyan temsilcisi Fiorentina'yı uzatmalar sonunda 1-0 mağlup ederek Konferans Ligi şampiyonluğuna ulaşan Olympiakos'un bu başarısında teknik direktör Jose Mendilibar'ın payı oldukça büyük. Geçen sezon İspanyol ekibi Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazandıran 63 yaşındaki çalıştırıcı, şimdi de Yunan temsilcisiyle zirveye çıkmasını bildi.Son 16 turu ilk maçında 4-1 yenildiği Maccabi Tel Aviv karşısında rövanşta aynı skoru yakalayan kırmızı-beyazlı ekip, uzatmada rakibinin fişini çektiOlympiakos, yarı finalde ise Aston Villa'ya toplam 6-2'lik skorla üstünlük sağladı. Finalde uzatmada gelen Fiorentina zaferi, Yunan temsilcisini şampiyonluğa taşıdı.Olympiakos'un gol makinesiamatörlük dönemindebirlikte götürdü. Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde 16 gol atarak kariyer zirvesi yaptıolleriyle Olympiakos'un Avrupa Konferans Ligi'ndeki en başarılı oyuncusu olarak dikkat çeken Ayoub El Kaabi, Fas'ta yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Yaşı 15 olduğunda bir yandan amatör futbol oynarken diğer yandan da marangozluk yapıyordu. Şartlar nedeniyle ilk profesyonel sözleşmesini ancak 23 yaşında imzaladı.Sezon başında Olympiakos'a bedelsiz katılırken sadece eleme turlarında 11 kez fileleri havalandırdı. Toplamda ise 16 gole ulaştı.vrupa'nın 3 numaralı kupasını müzesine götüren Olympiakos, kasasını da doldurdu. Tarihinde ilk kez bu başarıya erişen Yunan ekibi,15.6 milyon Euro'yu galibiyet ve beraberlik primlerinden alan Pire takımı,