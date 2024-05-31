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Giriş Tarihi: 31.5.2024 13:45

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal için Morgan De Sanctis iddiası

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal için Morgan De Sanctis iddiası

Beşiktaş Kulübü Başkanı’nın, iki yıldır İtalya Serie A takımı Salernitana’da sportif direktör olarak çalışan Morgan De Sanctis’i aynı görevle transfer etmeyi planladığı belirtildi.

Gelecek sezon Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde iddialı olacak bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, bu yolda ilk adımı 'sportif direktör' transferiyle yapıyor. Arat'ın, İtalyan futbol adamı Morgan de Sanctis ile sportif direktörlük görevi için bir görüşme yaptığı öğrenildi. 47 yaşındaki De Sanctis, 2 yıldır İtalya Serie A takımlarından Salernitana'da sportif direktör olarak çalışıyordu.

GALATASARAY'DA OYNAMIŞTI
1997'de başlayıp 20 yıl süren futbolculuk kariyerinde kalecilik yapan De Sanctis, 2008-2009 sezonunda Galatasaray'da da oynamıştı. 2017'de futbolu bırakan De Sanctis, 2019-2022 arasında Roma Kulübü'nde idarecilik yapmıştı. (Hürriyet)

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal için Morgan De Sanctis iddiası
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