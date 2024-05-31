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Giriş Tarihi: 31.5.2024 14:13

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy için 2 talep

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy için 2 talep

Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren Semih Kılıçsoy için Stuttgart devrede. Alman ekibinin, milli futbolcu için teklifini yaptığı ve Beşiktaş'ın bu teklife geri dönüş sağladığı iddia edildi.

Talipleri her geçen gün artan Semih Kılıçsoy için geçtiğimiz günlerde Premier Lig'de 15 milyon euroluk teklif geldiği iddia edilmişti. Beşiktaş yönetimi, bu teklifi düşük olduğu gerekçesiyle geri çevirmişti. Şimdi de Semih Kıçısoy Bundesliga'dan yeni bir taklip çıktı. Stuttgart, Semih Kılıçsoy'un son 4 maçını yakından takip etti. Alman ekibi, Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy için bonuslarla birlikte 20 milyon Euro bandında bir teklif sundu.

Beşiktaş ise bu rakamın biraz daha yükseltilmesini ve sonraki satıştan pay maddesinin eklenmesini istedi. Stuttgart'ın bu şartları kabul etmesi durumunda iki kulüp transfer için masaya oturabilir. Semih Kılıçsoy bu sezon Beşiktaş formasıyla 35 maça çıktı. 18 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 3 asistlik performansa imza attı. (Fanatik)

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy için 2 talep
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