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Giriş Tarihi: 31.5.2024 18:06

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho'dan flaş paylaşım! Valizini topladı, geliyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho’dan flaş paylaşım! Valizini topladı, geliyor...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı teknik direktör Jose Mourinho'dan flaş bir paylaşım geldi. Dünyaca ünlü hoca, sosyal medya hesabından valizleri topladığı bir fotoğraf paylaştı. İşte detaylar...

İsmail Kartal ile yollarını ayırma kararı alan Fenerbahçe, teknik direktörlüğe dünyaca ünlü hoca Jose Mourinho'yu getiriyor. Yeni sezona oldukça iddialı bir giriş yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Portekizli hoca ile yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

2+1 YILLIK ANLAŞMA!

Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Sportif Direktör Mario Branco, Mourinho ile el sıkışılmasında önemli rol oynadı.

Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi finali için Londra'ya gitmesi ve orada sarı-lacivertli yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

VALİZLERİ TOPLADI!

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı teknik direktör Jose Mourinho, sosyal medya hesabından valizlerini topladığı fotoğrafını paylaştı. Mourinho'nun bu paylaşımı sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

İşte o paylaşım:

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho'dan flaş paylaşım! Valizini topladı, geliyor...
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