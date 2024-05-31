Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'dan Joel Matip bombası
Giriş Tarihi: 31.5.2024 14:21

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'dan Joel Matip bombası

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’dan Joel Matip bombası

Önümüzdeki sezon şampiyon olacak takım kurmak isteyen Fenerbahçe, stoper pozisyonu için aradığı ismi İngiltere'de buldu. Sarı-lacivertliler, Liverpool'dan ayrılan Joel Matip için girişimlerine başladı.

Fenerbahçe'de başkan adayları transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hem Aziz Yıldırım hem de Ali Koç listesindeki isimlerle temas halinde. Mevcut başkan Ali Koç önceliği savunmaya vermiş durumda. Hedefteki isim ise Joel Matip... Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid'e dönmesi sonrasında stoper bölgesinde sıkıntı yaşamak istenmiyor. Bu nedenle Liverpool'la sözleşmesi sona eren Alman asıllı Kamerunlu oyuncunun menajeriyle irtibata geçildi.

SAĞLIK RAPORLARI İSTENDİ
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; sarı-lacivertliler, 32 yaşındaki stoperi kadrosuna katmakta ısrarcı... 4 Aralık'ta sakatlanan ve çapraz bağ ameliyatı olan Matip'ten öncelikli olarak sağlık raporları istendi. Fenerbahçe sağlık heyeti raporları inceleyecek ve bir aksilik yaşanmaması halinde transfer için girişimler başlayacak. Joel Matip, geride bıraktığımız sezon Liverpool'da 14 resmi maçta forma giydi. (Akşam)

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'dan Joel Matip bombası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA