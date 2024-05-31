SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Sol kanada Saint-Maximin

Avrupa'nın ardından da Arap basını, sarı-lacivertliler adına bir transfer gelişmesini duyurdu. Haberde; Fenerbahçe'nin Al- Ahli'de forma giyen Fransız oyuncu Allan Saint-Maximin'le ilgilendiği vurgulandı. Sarı-Lacivertliler'in geçtiğimiz transfer döneminde de peşinde olduğu yıldız futbolcuyu yeniden radarına aldığı belirtildi.

Yönetimin, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediğinin de altı çizildi. Temmuz 2023'te Newcastle United'dan Al-Ahli'ye 27.2 milyon euroya transfer olan Saint-Maximin, 31 maçta; 4 gol attı, 10 asist yaptı. Allan Saint-Maximin'in kulübündeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. (Akşam)