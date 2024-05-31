SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’da Khephren Thuram sesleri

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmak için orta alanı kaliteli bir isimle güçlendirmek isteyen Galatasaray, transferde büyük oynuyor... Sarı-kırmızılıların listesinde Nice forması giyen Khephren Thuram ilk sırada yer alıyor. Torreira'nın yanına yükünü hafifletecek ve orta sahada fark yaratacak bir oyuncu isteyen Okan Buruk, 23 yaşındaki yıldızı listenin başına yazdı. 1.92'lik orta saha için önümüzdeki günlerde ilk temasların kurulması bekleniyor.

DEVLERLE KAPIŞACAK

G.Saray'ın peşine düştüğü Thuram için kesenin ağzını açması gerekecek. Nice kulübü, 1 yıl sözleşmesi kalması sebebiyle 15-20 milyon euro arasında bir teklif halinde genç oyuncuyu bırakmaya sıcak bakıyor. Fakat Aslan'ın bu transferde ciddi rakipleri bulunuyor. Piyasası yüksek olan Fransız orta sahanın adı Napoli ve Liverpool gibi devlerle de anılıyor. Orta saha transferine önemli bütçe ayıran sarı kırmızılılar, Thuram için bu dev ekiplerle savaş verecek. Dünyaca ünlü eski Fransız yıldız Lilian Thuram'ın oğlu olan Khephren'in ağabeyi de futbolcu... 26 yaşındaki Marcus Thuram, bu sezon İtalya'da İnter formasıyla şampiyonluk yaşadı. Bu sezon Fransa Ligi'nde 27 maçta 2114 dakika süre alan Thuram, 1 gol ve 1 asistle oynadı

MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR

Kariyerine Monaco'da başlayan Khephren Thuram, 2019'da Nice'e imza attı. Fransız ekibinde 167 karşılaşmada forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, 9 gol ve 12 asistlik performans ortaya koydu. Fransa Milli Takımı'nın geniş havuzunda yer alan yıldız, milli formayı ise 2 kez giydi. (Akşam)