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Giriş Tarihi: 31.5.2024 09:32 Son Güncelleme: 31.5.2024 09:42

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'da yıldızların gözü EURO 2024'te

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’da yıldızların gözü EURO 2024’te

Galatasaray'da Türk oyuncuların rotası EURO 2024'te çizilecek. Kerem Aktürkoğlu ayrılık rüzgarları estirirken, Barış Alper ile Abdülkerim için turnuva bekleniyor.

Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan yerli yıldızları kıymete bindi. Barış Alper Yılmaz başta olmak üzere Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakçı'ya teklif yağıyor. Barış Alper'i çok sayıda Avrupa kulübü gözüne kestirdi. İtalyan ekipleri milli oyuncu için nabız yoklarken Aslan ise 25 milyon Euro'nun altına inmeyi düşünmüyor.

Özellikle Barış Alper ile Abdülkerim'in milli takımda ilk 11'de yerleri garanti. Bu oyuncular gelecekleri ile ilgili karar vermek için turnuvanın bitmesini bekleyecek. Sarı-kırmızılı yönetim de özellikle Barış Alper için acele etmeyecek, Abdülkerim için astronomik teklif gelmesi durumunda açık kapı bırakılacak.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'da yıldızların gözü EURO 2024'te
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