SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’dan Derrick Köhn kararı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Derrick Köhn'e Avrupa ekiplerinin ilgi gösterdiği iddia ediliyordu. Galatasaray cephesine Alman sol bek için resmi bir teklif ulaşmadı anca bir Bundelisga ekibinin Köhn için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı konuşuluyordu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Köhn'ün ayrılığına izin vermedi.

Ailesini İstanbul'a getiren Köhn'ün de Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir düşüncesi yok. Galatasaray, Köhn'ü Bundeliga 2 ekibi Honnover 96'da 3 milyon 350 bin euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Köhn bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi. (Millliyet)

