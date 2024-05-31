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Giriş Tarihi: 31.5.2024 14:15

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan Derrick Köhn kararı

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’dan Derrick Köhn kararı

Galatasaray'da Derrick Köhn'e Avrupa ekiplerinden ilgi olduğu ve bir Bundesliga ekibinin 10 milyon Euro'luk teklif yapacağı iddia edilmişti. Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk, Köhn için son kararı verdi.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Derrick Köhn'e Avrupa ekiplerinin ilgi gösterdiği iddia ediliyordu. Galatasaray cephesine Alman sol bek için resmi bir teklif ulaşmadı anca bir Bundelisga ekibinin Köhn için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı konuşuluyordu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Köhn'ün ayrılığına izin vermedi.

Ailesini İstanbul'a getiren Köhn'ün de Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir düşüncesi yok. Galatasaray, Köhn'ü Bundeliga 2 ekibi Honnover 96'da 3 milyon 350 bin euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Köhn bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi. (Millliyet)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan Derrick Köhn kararı
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