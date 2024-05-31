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Giriş Tarihi: 31.5.2024 19:16

Son dakika haberi: Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması!

Son dakika haberi: Fatih Terim’den Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan Fatih Terim, Galatasaray Adası'nda düzenlenen şampiyonluk kutlamasında açıklamalarda bulundu. Bu sezonu Yunan ekibi Panathinaikos'ta geçiren Terim, Galatasaray'ın kendisi için çok önemli olduğunu ifade etti.

Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, Galatasaray Adası'nda düzenlenen kutlamalarda açıklama yaptı.

"GALATASARAYLILIĞI BÜYÜK GALATASARAYLILARDAN ÖĞRENDİM"

"Galatasaray Adası benim 8 Temmuz'da sözleşme imzaladığım yer. Ben Galatasaraylılığı büyük Galatasaraylılardan öğrendim. Burada büyüdüm, birçok şeyi burada öğrendim."

"SÖYLENMESİ GEREKEN HER YERDE DE SÖYLEDİM"

"Rahmetli Metin Oktay abimizin Adana'dan babamın yanından beni alıp buraya getirmesiyle başlayan serüven, 1 ay sonra 50 yılını dolduracak. Bu camianın ferdi olmaktan her zaman gurur duydum ve söylenmesi gereken her yerde de söyledim."

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Son dakika haberi: Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması!
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