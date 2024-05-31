Trabzonspor’dan forvet çıkarması: Roman Yaremchuk için ilk teklif...

SONRAKİ HEDEF FRANSA'DA MUHAMMED CHAM

Henüz oyuncu için teklif edilen rakamın netlik kazanmadığı vurgulandı. Trabzonspor kurmayları, bu transferi sonuçlandırdıktan sonra uzun zamandır gündemde olan ofansif orta sahada forma giyen Muhammed Cham transferini sonuçlandırmak için Fransa'ya gidecek.

Bordo-mavili yetkililer, Clermont Kulübü ile masaya oturacak ve en kısa zamanda bu transferi de bitirecek. Trabzonspor yönetimi, yeni oyuncuları kampa yetiştirmenin hesaplarını yapıyor.



BU SEZON 8 GOL ATTI

28 yaşındaki santrfor Yaremchuk, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Valencia'da 34 maçta 8 gol atmayı başardı. Ukraynalı oyuncu, daha önce Gent, Benfica, D.Kiev, Club Brugge'de oynadı. 28 yaşındaki oyuncu, Ukrayna formasıyla ise 48 karşılaşmada 14 kez ağları havalandırdı.