Trabzonspor’dan forvet çıkarması: Roman Yaremchuk için ilk teklif...

Sezonu 3. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off oynayacak olan ve transferde atağa kalkan Trabzonspor, öncelikle hedefler arasında yer alan Roman Yaremchuk için Belçika'ya çıkarma yaptı.
2023-24 sezonunu İspanyol takımı Valencia'da kiralık geçiren 28 yaşındaki Ukraynalı santrforu bir an önce bitirmek isteyen bordo-mavililerden bir yönetici ve yetkili menajer, oyuncunun kulübü Club Brugge'e iki teklif sundu.
SONRAKİ HEDEF FRANSA'DA MUHAMMED CHAM
Henüz oyuncu için teklif edilen rakamın netlik kazanmadığı vurgulandı. Trabzonspor kurmayları, bu transferi sonuçlandırdıktan sonra uzun zamandır gündemde olan ofansif orta sahada forma giyen Muhammed Cham transferini sonuçlandırmak için Fransa'ya gidecek.
Bordo-mavili yetkililer, Clermont Kulübü ile masaya oturacak ve en kısa zamanda bu transferi de bitirecek. Trabzonspor yönetimi, yeni oyuncuları kampa yetiştirmenin hesaplarını yapıyor.
BU SEZON 8 GOL ATTI
28 yaşındaki santrfor Yaremchuk, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Valencia'da 34 maçta 8 gol atmayı başardı. Ukraynalı oyuncu, daha önce Gent, Benfica, D.Kiev, Club Brugge'de oynadı. 28 yaşındaki oyuncu, Ukrayna formasıyla ise 48 karşılaşmada 14 kez ağları havalandırdı.