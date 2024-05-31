Yeni silah sponsoru Dortmund’u karıştırdı

Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund'un yeni sponsoru, 3 yıl boyunca Almanya'nın en büyük silah üreticisi Rheinmetall oldu. Ancak yapılanBu hamlenin kulüp kültürüne yakışmadığı düşünülürken, Dortmund'un Ukrayna'nın işgali sırasında açtığıpankartı hatırlatıldı. Onu 'Savaşa destek' olarak değiştiren futbolseverler, yeni sponsorun ürettiği tankları anımsatan paylaşımlar yaptı. Anlaşmanınolduğunu ifade edilirken iptaline yönelik imza kampanyası başlatıldı.