A Milli Kadın Takımımız, Azerbaycan’ı devirdi

Stat: 13 Şubat Şehir

Hakemler: Alexandra Collin, Elodie Coppola, Clothilde Brassard (Fransa)

Türkiye: Selda Akgöz, Ümran Özev (Dk. 77 Kader Hançar), Eda Karataş, Sejde Aylin Abrahamsson, İlayda Civelek, Meryem Çal (Dk. 85 Arzu Karabulut), Elif Keskin, Ebru Topçu, Miray Cin (Dk. 77 Derya Arhan), Busem Şeker (Dk. 46 Birgül Sadıkoğlu), Ece Türkoğlu

Azerbaycan: Sharifova, Mahsimova (Dk. 55 Seyfatdinova), Mirzaliyeva, Ahmadova, Yeliz Acar, Mammadova (Dk. 68 Aliyeva), Peritan Bozdağ (Dk. 90+3 Nazlıcan Parlak), Mollayeva, Esra Manya, Jafarzade, Bakarandze

Gol: Dk. 43 Ebru Topçu (Penaltıdan) (Türkiye)

Sarı kart: Dk. 69 Aliyeva (Azerbaycan)

Milli takım 43. dakikada öne geçti. Miray'ın sağdan ortasında arka direğe seken topu kontrol eden Eda'nın şutunda top rakip oyuncunun eline çarptı. Hakemin penaltı noktasını göstermesiyle topun başına geçen Ebru, sol köşeye vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

Mücadelede başka gol olmadı ve milli takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmayı yaklaşık 11 bin kişi izledi. Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında İsviçre'ye deplasmanda 3-1 yenilmiş, ikinci maçında ise Macaristan'ı İstanbul'da 2-1 mağlup etmişti. Puanını 6'ya çıkaran Türkiye, grubundaki 4. maçında 4 Haziran Salı günü Bakü'de Azerbaycan'ın konuğu olacak. Grubundaki 3. maçında da galibiyete ulaşamayan Azerbaycan ise 1 puanda kaldı.