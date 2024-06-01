Avrupa’nın kralı kim olacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun şampiyonu, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile İspanya ekibi Real Madrid arasında bugün oynanacak finalde belli olacak.Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Kupa 1 finalinde Real Madrid 15'inci, Dortmund ise ikinci şampiyonluğunu hedefliyor.Final maçı sonrası Şampiyonlar Ligi kupası, bir Türk futbolcunun elinde havalanacak.Müsabaka, TV8 ve EXXEN'den naklen yayımlanacak.