Avrupa’nın kralı kim olacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun şampiyonu, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile İspanya ekibi Real Madrid arasında bugün oynanacak finalde belli olacak. Londra'daki Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Kupa 1 finalinde Real Madrid 15'inci, Dortmund ise ikinci şampiyonluğunu hedefliyor.
Final maçı sonrası Şampiyonlar Ligi kupası, bir Türk futbolcunun elinde havalanacak. Real Madrid'de Arda Güler, Borussia Dortmund'da Salih Özcan, görev verilmesi halinde forma giyecek ve kariyerlerinin ilk Devler Ligi şampiyonluğu için mücadele edecek.
Müsabaka, TV8 ve EXXEN'den naklen yayımlanacak.