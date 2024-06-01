Bisküvi ve cips paketlerine meşale gizlediler! Sakaryaspor taraftarı 39 kişiye adli işlem

Trendyol 1. Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor ile Bodrum FK Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşmış ve Sakaryaspor tribünlerinden sahaya çok sayıda meşale ve torpil atılmıştı. Maçın ardından Sakaryaspor taraftarının stada meşale sokmak için ilginç yöntemlere başvurduğu ortaya çıktı.

Taraftarların bisküvi ve cips paketlerine gizledikleri meşaleleri stadyumda görev alan Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri fark ederek ele geçirdi. Polis ekipleri, 6222 sayılı Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun çerçevesinde Sakaryaspor taraftarı olan 39 kişi hakkında adli işlem uyguladı.