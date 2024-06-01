Dursun Özbek: Transferler hazır! Mourinho çok önemli biri ama fark etmez

Gelecek sezonu değerlendiren Özbek, "Şampiyonlar Ligi'nde playoff oynayacağız, onun hazırlıkları çok önceden yapılıyordu. Maalesef yarış iki takım içerisinde geçti. Çok önceden Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımlar belliydi. Onun için de hazırlıklarımız çok önceden başlamıştı. Şu anda transfer başlayacak, biz hazırız. İnşallah taraftarımızı mutlu edecek bir takım kurmak için çalışıyoruz. Lig de önemli. Ana hedefimiz Avrupa'da başarıyı yakalamak. İnşallah onun için gayret gösteriyoruz. Kimse merak etmesin biz hazırız" dedi.

"JOSE MOURINHO ÇOK ÖNEMLİ AMA FARK ETMEZ!"

Dursun Özbek, 'Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu duyurdu. Siz bu transferi nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusuna "Vallahi değerlendirmesini siz yapacaksınız. Jose Mourinho, çok önemlisi birisi. Demek ki geçtiğimiz sezonda Galatasaray'ın yarattığı etki, bayağı endişelendirmiş diğer takımları. Onun için yüksek maliyetli, bu sene daha sıkı çalışıyorlar, öyle gözüküyor. Hiç fark etmez. Galatasaray, Galatasaray'dır. Her zaman kazanan takımdır. Özellikle mayıslara gelince, artık herkes mayısın kimin olduğunu biliyor. Bundan sonra da öyle olacaktır. 5. yıldıza hazırlanıyoruz biz. Gelecek sezon sonunda da 5. yıldızı takmış olacağız" cevabını verdi.

"TÜM GALATASARAYLILAR'A SELAM GÖNDERİYORUM"

Galatasaray Spor Kulübü'nde bir kez daha başkan seçilen Dursun Özbek, "Her zaman yaptığımız gibi seçimlerden sonra yönetim kurulu olarak ilk işimiz, Atatürkümüzü ziyaret etmek ve ona bağlılığımızı, onun aydınlattığı yolda, kurduğu Cumhuriyet'te yürüyeceğimizi ifade ederek hatıra defterini imzaladık. Galatasaray Spor Kulübü olarak Cumhuriyet'in 100. yılında 100. yıl kupasını kazandık, ikinci yüzyıla başlarken de 101. yıl kupasını da kazandık. Galatasaray'ın bundan sonraki faaliyetleri bildiğiniz gibi Ali Sami Yen Bey'in ifade ettiği gibi Avrupalı takımları yenmek misyonumuz var. Onun için hazırlanıyoruz. Tüm Galatasaraylılar'a selam gönderiyorum, onların şehirleri sarı kırmızı bayraklarla donatmasını istiyorum. Yeni sezonun da Türkiye'deki tüm kulüpler için güzel olsun. Şimdi hazırlık olsun. Bir müddet sonra ligler başlayacak. Türk futbolunu bir kademe daha yukarıya taşımak için gereken tedbirler alınmış olarak güzel bir sezon geçirmeyi diliyorum inşallah" ifadelerini kullandı.