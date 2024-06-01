İşte Süper Lig’in haritası

SÜPER Lig'e son bileti Bodrum FK'nın almasının ardından 19 takımın tamamı netleşti. Önümüzdeki sezon ligde İstanbul'dan 6 ekip yer alacak. Bunlar Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa ve Eyüpspor…Akdeniz'den 4 (Antalyaspor, Alanyaspor, Adana Demirspor ve Hatayspor), Ege'den 2 (Göztepe ve Bodrum FK), İç Anadolu'dan 3 (Kayserispor, Konyaspor ve Sivasspor), Güneydoğu Anadolu'dan tek takım (Gaziantep FK) mücadele edecek.