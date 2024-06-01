Mertens: Galatasaray’da bir yıl daha kalıp sonra futbolu bırakacağım

Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluğunda önemli bir payı olan Dries Mertens, Sarı-Kırmızılı takımdaki geleceğine dair önemli açıklamalar yaptı. Het Nieuwsblad Gazetesi'ne konuşan Mertens, sözleşmesinin bu yaz sona ereceğinin hatırlatılması üzerine "Bir yıl daha kalacağım. Gelecek sezon sonunda 38 yaşında olacağım ve futbolculuk kariyerim bitmiş olacak. Zor bir karar mıydı? Hayır, biz burada çok güzel yaşıyoruz. İstanbul harika bir şehir. Mali açıdan yine iyi bir teklifti ve Galatasaray gerçekten harika bir kulüp. Burada her şey yolunda gidiyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KALBİMİ ÇALDI"

Tecrübeli yıldız 'Yüksek bir seviyedeyken bırakmak da bir seçenek değil miydi?' sorusu üzerine ise "Oyundan hala çok keyif alıyorum. Gelecek yıl biraz daha az oynasam bile önemli değil, yedek kulübesinden takımı motive etmeye çalışırım. Eğer Galatasaray olmasaydı kariyerim yine de başarılı olacaktı. Bu sadece pastanın kreması. İlk sezonumda Avrupa'da oynamadık. Ailemle çok seyahat etme fırsatım oldu. Antalya, Bodrum, İzmir, Kapadokya. Güzel. İtalya benim için her zaman dünyanın en güzel ülkesi olarak kalacak ama Türkiye de kalbimi çaldı" diyerek yanıt verdi.

"GALATASARAY TAM ZAMANINDA GELDİ"

Napoli'den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ve ABD'den teklifler aldığını ancak eşinin bu ülkelere sıcak bakmadığını belirten Mertens, "Galatasaray tam zamanında geldi" diye konuştu.

"TRANSFERLERİ GÖRÜNCE DAHA AZ OYNAYACAĞIMI DÜŞÜNDÜM"

Geçen sezona son sezonu gibi girdiğini ve yapılan transferlerden dolayı daha az oynayacağını düşündüğünü söyleyen Belçikalı futbolcu, "Teknik direktörümün ve kulübümün niyetinin benim daha az oynamam olduğunu hissettim. Ziyech, Zaha ve Ndombele'yi getirdiler. Büyük isimler. Ancak bir noktada mücadele ederek takıma geri döndüm ve takımda kaldım. Evet, bu sezon gerçekten kendimi şaşırttım" dedi.

"BELÇİKA'YA DÖNMEYİ DÜŞÜNMEDİM"

Futbolcu olarak Belçika'ya dönmeyi düşünmediğini belirten Mertens, "Bunu hiç düşünmedim. Beni yanlış anlamayın: Toby Alderweireld'inki gibi bir hikayenin gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ama bu benim için pek bir şey ifade etmiyor" ifadelerini kullandı.