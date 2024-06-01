Sandviç arası sis bombası!

Bodrum FK'nın Sakaryaspor'u uzatmalarda 3-1 yenerek Süper Lig'e yükseldiği play-off finali öncesi yaşananalar, "Yok artık!"
dedirtti. Stadyumda yapılan güvenlik aramalarında reklam panolarının altına gizlenmiş içi meşale dolu bavul bulundu. Seyircilerin tribünlere alınması sırasında da sandviç ekmeleri arasında ve boşaltılan bisküvi poşetlerinin içerisine gizlenen çok sayıda meşale, 46 adet sis bombası ve 28 torpil ele geçirildi.
Tüm önlemlere rağmen müsabaka sırasında tribünlerde 150 civarında meşale yakıldığı öğrenildi.