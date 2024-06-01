SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi ile 1 yıl daha yola devam

Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon planlamasına başladı. Sarı-Lacivertli kulüp iç transferde düğmeye bastı. Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesinin sonuna gelen Michy Batshuayi hakkında kararını verdi. Sarı-Lacivertli kulüp, Belçikalı forvet ile yola devam etme kararı aldı.

Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak, 30 yaşındaki futbolcunun kontratını 1 yıl daha uzattı. Eylül 2022'de Premier Lig ekibi Chelsea'den 3.5 milyon Euro'ya transfer edilen Michy Batshuayi, 2023/24 sezonunda 43 maça çıktı. 24 kez rakip fileleri havalandıran santrfor, 3 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. (Haber Global)