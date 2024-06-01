SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Diplomalı efsane Mourinho

- Annesi karşı çıkmasına rağmen Lizbon Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Akademisi'ne girdi ve 5 yılda dereceyle bitirdi. Ardından Setubal'de yardımcı antrenörlüğe başladı.

- 1991'de Ovarense'de scoutluk yapan Portekizli futbol adamı, 2 sene sonra kariyerinde kırılma noktalarından biri olan Sporting'de Sir Bobby Robson'ın hem tercümanı hem de yardımcısı oldu.

- 1 yıl sonra Porto'ya yardımcı antrenör olarak katıldı. 2 senelik maceradan sonra Barcelona'nın başına geçen Bobby Robson'ın isteği ile tercümanlık ve yardımcı antrenörlük yaptı. İlk teknik direktörlük adımını attığı Barça'dan Benfica ve Leiria'ya gitti.

- 2002'de efsanesi olacağı Porto'nun başına geçerken ardından Chelsea, İnter ve Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma'da görev yaptı.

- Mourinho; akıcı olarak Portekizce, İngilizce ve İspanyolca dillerini biliyor.

- 'Special One' (Özel biri) lakabıyla tanınan Mourinho 24 yıllık kariyerinde 10 kulüpte 26 şampiyonluk kazandı. Avrupa'nın en çok kupa kaldıran 7. teknik adamı olarak dikkat çekiyor.

- Kariyerinde 1132 karşılaşmada kulübede oturan efsane çalıştırıcı, 701 galibiyet- 227 beraberlik ve 204 mağlubiyet aldı.

- Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi, Avrupa Ligi ve UEFA Kupası olan Mourinho, Avrupa'da uluslararası turnuvaların hepsine sahip ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.

- Portekizli çalıştırıcı, 2003, 2004, 2009 ve 2011 yıllarında da Yılın Teknik Direktörü ödülünü aldı.

TÜM DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE

Mourinho ile Fenerbahçe arasındaki anlaşmanın ardından sosyal medya çalkalandı. Haberin İtalyan ve İspanyol basınında çıkmasından sonra tüm haber platformları Portekizli çalıştırıcının Türkiye yolculuğuna çıkışını manşetlerine taşırken, Brezilya ve Arjantin'de de yankı uyandırdı.