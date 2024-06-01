SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’dan Okan Buruk’a dev zam

İki sezon üst üste şampiyonluğa ulaşan ve Galatasaray'da artık efsaneler arasında yer almaya hazırlanan teknik direktör Okan Buruk ile sözleşme yenilenecek. Sezon içinde gelen mukavele tekliflerini şampiyonluk sonrasına bırakan Buruk, 2 yıllık imza atacak. Fransa'dan Marsilya ile beraber, İtalyan kulüplerinin radarında olan başarılı teknik adamla ilgili karar verildi.

Başkan Dursun Özbek, gelecek hafta başında genç hoca ile masaya oturup 2 senelik sözleşme imzalatacak. Okan Buruk ile daha önce birer senelik sözleşme imzalayan Başkan Özbek, bu sefer görev süresinin sonuna kadar takımı Buruk'a emanet etmek istiyor.

Galatasaray'ın başında rekorlar kıran Okan Buruk'un ücretine de zam yapılacağı öğrenildi. İlk sezonunda 18 milyon liraya çalışan, şampiyonluğun ardından ücreti 30 milyon liraya çıkarılan başarılı teknik direktörün parasında ciddi bir yükselişe gidileceği, öğrenildi.

Yönetim, Okan Buruk'un maaşının 75 milyon liraya çıkarma kararı alırken; yaklaşık 2 milyon Euro düzeyinde olacak. Yönetim ayrıca bu paranın, Avrupa'daki başarılı teknik direktörlerle kıyaslandığında fazla olmayacağı görüşünde... Okan Buruk da, Galatasaray ile devam etmek istediğini belirtmiş, bu konuda zorluk çıkarmayacağını göstermişti. (Milliyet)