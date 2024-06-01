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Giriş Tarihi: 1.6.2024 15:58

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Muslera'nın yeni görevi belli oldu

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Muslera’nın yeni görevi belli oldu

Galatasaray'da 7 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan efsane eldivenin futbolu bıraktıktan sonra yeni vazifesi belli oldu.

Galatasaray'da 24. Süper Lig şampiyonluğunun coşkusu sürüyor. Yaşanan sevincin yanı sıra takımın kaptanları Mauro Icardi ve Fernando Muslera, gözlerini şimdiden yeni sezona dikmiş durumdalar.

Fernando Muslera, 2011 yazında geldiği Galatasaray'la 7 kez Süper Lig şampiyonluğu, 4 kez Türkiye Kupası, 6 kez de Süper Kupa sevinci yaşadı. Önümüzdeki ay 38 yaşına girecek olan ve artık sarı-kırmızılı kulübün bir sembolü haline gelen Nando'nun, aktif futbol hayatını noktaladıktan sonra da Galatasaray'ın idari kadrosunda yer alması planlanıyor. (Fanatik)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Muslera'nın yeni görevi belli oldu
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