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Giriş Tarihi: 1.6.2024 14:27

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Cham pazarlığında son durum

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Cham pazarlığında son durum

Trabzonspor, Muhammed Cham için Clermont ile kıyasıya pazarlık yapıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, 23 yaşındaki Avusturyalı 10 numarayı yaratıcı oyun tarzı ve hücumdaki etkinliği nedeniyle istiyor.

Trabzonspor, Muhammed Cham'ın transferi için yoğun çaba harcıyor. Clermont kulübüyle yapılan görüşmelerde önemli mesafeler kat edildi. İlk olarak 10 milyon Euro talep eden Belçika ekibi, yoğun pazarlıklar ve Cham'ın gelmek istemesi sonucu rakamı 5-6 milyon Euro seviyelerine indirdi. Trabzonspor'un teklifi ise 4 milyon Euro civarında.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği 23 yaşındaki 10 numara, takımın hücum gücünü artırma potansiyeli taşıyor. Cham'ın 10 numara pozisyonunda ve kanatlarda oynayabilmesi, Trabzonspor'un farklı hücum varyasyonlarına olanak sağlayacak. (Fotomaç)

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Cham pazarlığında son durum
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