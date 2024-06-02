5. yıldıza 5 takviye

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Konyaspor maçıyla gelen şampiyonluk sonrası ilk sözü,olmuştu. Kulüp başkanı Dursun Özbek de yeni sezona 5. yıldız motivasyonuyla hazırlanacaklarını ve tüm çalışmalarını bu yönde yaptıklarını ifade etti. İşte sarı-kırmızılıların bu hedef doğrultusunda planladığı 5 transfer:Serge Aurier ile yollar ayrıldı, geri dönen Leo Dubois yedek olarak düşünülüyor ve ilk 11 seviyesinde sağ bek aranıyor.Ndombele ile devam etmeyen, Oliveira'ya kulüp arayan Galatasaray orta sahaya takviye yapacak.Mertens'e alternatif bakan sarı-kırmızılılara Rafa Silva'dan olumsuz yanıt geldi. 10 numaraya genç ve dinamik bir isim bakılıyor.Avrupa'dan teklifler alan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu satılabilir. Yerli alternatif olarak Alanyaspor'daniçin temaslar sıklaştı.Carlos Vinicius yerine İcardi'nin yedeği olacak golcü arayışı başladı.Başkan Dursun Özbek, F.Bahçe'nin Mourinho ile anlaşmasını şu sözlerle yorumladı: "Çok önemli bir isim. Demek ki geçtiğimiz sezon G.Saray'ın yarattığı etki bayağı endişelendirmiş. Bu sene daha sıkı çalışıyorlar. G.Saray, G.Saraydır, hiç fark etmez. Herkes mayısların kimin olduğunu biliyor. Bundan sonra da böyle olacaktır."Galatasaray Başkanı Özbek ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.