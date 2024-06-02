A Spor’da büyük fınal

TFF 2. Lig playoff final müsabakasıilearasında oynanacak. Sivas'taki BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de. Kritik finali hakem Volkan Bayarslan yönetecek.Beyaz Grup'ta sezonu 4. sırada bitiren 1461 Trabzon, sırasıyla Ankara, Mersin ve Van'ı elerken, Kırmızı Grup'ta sezonu 3. tamamlayanise İskenderunspor, Anagold 24Erzincan ve Kastamonuspor'u geçerek finalist oldu.