A Spor’da büyük fınal

TFF 2. Lig playoff final müsabakası bugün 1461 Trabzon FK
ile Alagöz Holding Iğdır FK
arasında oynanacak. Sivas'taki BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de A Spor'dan naklen yayınlanacak
. Kritik finali hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Müsabakayı kazanacak takım Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takım olacak.
Beyaz Grup'ta sezonu 4. sırada bitiren 1461 Trabzon, sırasıyla Ankara, Mersin ve Van'ı elerken, Kırmızı Grup'ta sezonu 3. tamamlayan Iğdır FK
ise İskenderunspor, Anagold 24Erzincan ve Kastamonuspor'u geçerek finalist oldu.