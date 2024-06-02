Böyle ödül görülmedi

A Milli Futbol Takımımız'ın da mücadele edeceği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi tüm gözler Almanya'da olacak. 14 Haziran Cuma günü başlayacak dev organizasyon, 10 şehirde düzenlenecek.
Turnuva Almanya ile İskoçya arasında Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak açılış karşılaşmasıyla start alacak. Grup maçlarının 26 Haziran'da sona ereceği şampiyonada, son 16 turu aşaması 29 Haziran'da başlayacak. 5-6 Temmuz'da çeyrek finaller, 9-10 Temmuz'da ise yarı finaller oynanacak. Avrupa'nın en büyüğü, 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda belli olacak.
ŞAMPİYONA 8, İKİNCİYE 5 MİLYON EURO
EURO 2024'e katılacak takımlara dağıtılacak para ödülü, toplam 331 milyon Euro (11 milyar 572 milyon 455 bin TL) olacak.
Turnuvada yer alacak takımlara katılım ücreti olarak 9.2 milyon Euro ödenecek. Her galibiyete 1 milyon, beraberlik için 500 bin Euro verilecek. Gruptan çıkma 1.5 milyon, çeyrek finale 2.5 milyon, yarı finale 4 milyon Euro ödül dağıtılacak. Şampiyon takıma ise 8 milyon Euro ek ödeme yapılacak. İkinci olan 5 milyon Euro alacak.
MİLLİLER'İN İLK MAÇI 18 HAZİRAN'DA
Montella liderliğindeki Türkiye, F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek. Ay-Yıldızlılar, ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü karşılaşacak.
Milli Takım, gruptaki ikinci müsabakasını 22 Haziran Cumartesi Portekiz ile üçüncü karşılaşmasını 26 Haziran Çarşamba Çekya ile oynayacak.
İLK 2 VE EN İYİ 3. LER TURLAYACAK
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda dörderli 6 grupta toplam 24 takım mücadele edecek. Grupları ilk 2 sırada tamamlayan ülkeler ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak.
Son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.
İŞTE GRUPLAR
A Grubu:
Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre
B Grubu:
İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk
C Grubu:
Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere
D Grubu:
Polonya, Hollanda, Avusturya, Fransa
E Grubu:
Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna
F GRUBU: TÜRKİYE, GÜRCİSTAN, PORTEKİZ, ÇEKYA