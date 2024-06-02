Böyle ödül görülmedi

A Milli Futbol Takımımız'ın da mücadele edeceği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi tüm gözler Almanya'da olacak. 14 Haziran Cuma günü başlayacakTurnuva Almanya ile İskoçya arasında Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak açılış karşılaşmasıyla start alacak. Grup maçlarının 26 Haziran'da sona ereceği şampiyonada, son 16 turu aşaması 29 Haziran'da başlayacak. 5-6 Temmuz'da çeyrek finaller, 9-10 Temmuz'da ise yarı finaller oynanacak.EURO 2024'e katılacak takımlara dağıtılacak para ödülü,Turnuvada yer alacak takımlara katılım ücreti olarak 9.2 milyon Euro ödenecek. Her galibiyete 1 milyon, beraberlik için 500 bin Euro verilecek. Gruptan çıkma 1.5 milyon, çeyrek finale 2.5 milyon, yarı finale 4 milyon Euro ödül dağıtılacak.Montella liderliğindeki Türkiye, F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek.Milli Takım, gruptaki ikinci müsabakasını 22 Haziran Cumartesi Portekiz ile üçüncü karşılaşmasını 26 Haziran Çarşamba Çekya ile oynayacak.2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda dörderli 6 grupta toplam 24 takım mücadele edecek.Son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçreİspanya, Hırvatistan, İtalya, ArnavutlukSlovenya, Danimarka, Sırbistan, İngilterePolonya, Hollanda, Avusturya, FransaBelçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna