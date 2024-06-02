Dries Mertens imzayı atıyor

İlerleyen yaşına rağmen, gösterdiği başarılı performansla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Dries Mertens'in 1 yıl daha Galatasaray formasını giymesi kesinleşti. Belçikalı 10 numara, ülkesinin basınındanifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı yönetimin, 37 yaşındaki futbolcuyla önümüzdeki günlerde mukavele imzalaması bekleniyor.Ndombele,Aurier ve Vinicius'a veda eden Galatasaray, bu üç oyuncuya geride kalan sezonda 4 milyon 450 bin Euro garanti ücret ödemişti. Yüksek maliyetli yıldızlar Zaha, Tete ve Oliveira için teklifleri değerlendirecek olan sarı-kırmızılılar, söz konusu isimlerin ayrılığında maaş bütçesinde yeni transferler için 500 milyon TL'lik yer açacak.