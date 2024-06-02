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Giriş Tarihi: 2.6.2024

Dries Mertens imzayı atıyor

Dries Mertens imzayı atıyor

37 yaşındaki Belçikalı yıldız, ülke basınına bir yıl daha G.Saray formasını giyeceğini, sonrasında ise futbolu bırakacağını açıkladı. Resmi mukavelenin birkaç gün içerisinde yapılması bekleniyor

İlerleyen yaşına rağmen, gösterdiği başarılı performansla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Dries Mertens'in 1 yıl daha Galatasaray formasını giymesi kesinleşti. Belçikalı 10 numara, ülkesinin basınından Derniere Heure'e verdiği demeçte, "Önümüzdeki sezon da Galatasaray'da oynayıp, daha sonra futbolu bırakacağım" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı yönetimin, 37 yaşındaki futbolcuyla önümüzdeki günlerde mukavele imzalaması bekleniyor.

500 MİLYON TL TASARRUF!
Ndombele, Aurier ve Vinicius'a veda eden Galatasaray, bu üç oyuncuya geride kalan sezonda 4 milyon 450 bin Euro garanti ücret ödemişti. Yüksek maliyetli yıldızlar Zaha, Tete ve Oliveira için teklifleri değerlendirecek olan sarı-kırmızılılar, söz konusu isimlerin ayrılığında maaş bütçesinde yeni transferler için 500 milyon TL'lik yer açacak.
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Dries Mertens imzayı atıyor
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