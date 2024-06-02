İskoçya’da Katil İsrail’e kırmızı kart

Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde İskoçya ile karşılaşan İsrail'in, Filistin'e yönelik zalim saldırıları protesto edildi. Glasgow kentindeki Hampden Park'ta oynanan karşılaşma öncesi eylemciler, "İsrail'e kırmızı kart" yazılı tişörtle sahaya girerken bir kişi kendini bisiklet kilidiyle kale direğine bağladı.

Protesto nedeniyle mücadele 45 dakika geç oynandı. Başladıktan sonra ise eylemciler tepkilerini dile getirmek için yuhaladı, ıslık çaldı ve havai fişek patlattı. Güvenlik gerekçesiyle taraftarın alınmadığı maç öncesinde İskoçya takımının teknik direktörü Pedro Martinez Losa da sahada görüntülendi.

Stadın önünde ise karşılaşma boyunca yüzlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Bayraklar taşıyan eylemciler, İsrail saldırılarını protesto etti.