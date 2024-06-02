Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde İskoçya ile karşılaşan İsrail'in, Filistin'e yönelik zalim saldırıları protesto edildi. Glasgow kentindeki Hampden Park'ta oynanan karşılaşma öncesi eylemciler, "İsrail'e kırmızı kart" yazılı tişörtle sahaya girerken bir kişi kendini bisiklet kilidiyle kale direğine bağladı. Protesto nedeniyle mücadele 45 dakika geç oynandı.Bayraklar taşıyan eylemciler, İsrail saldırılarını protesto etti.