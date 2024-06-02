‘Rekabet bitti, biz bir aileyiz!’

Milli Takım'ın iki yıldızı Kaan Ayhan ve Ferdi Kadıoğlu, idman öncesi soruları yanıtladı. Avrupa Şampiyonası'nda Türk vatandaşları sayesinde kendilerini yalnız hissetmeyeceklerini vurgulayan Kaan,G.Saray'da bana sürekli yeni bir yer buldular; ben istemediğim halde." dedi. Ferdi ise şu mesajları verdi: "Takımdaşlığı ve aile ortamını oluşturmamız gerekiyor."