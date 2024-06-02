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Giriş Tarihi: 2.6.2024

‘Rekabet bitti, biz bir aileyiz!’

‘Rekabet bitti, biz bir aileyiz!’
Milli Takım'ın iki yıldızı Kaan Ayhan ve Ferdi Kadıoğlu, idman öncesi soruları yanıtladı. Avrupa Şampiyonası'nda Türk vatandaşları sayesinde kendilerini yalnız hissetmeyeceklerini vurgulayan Kaan, "Dortmund benim kapımın önü sayılır. O atmosferde sahaya çıkmak güzel olacak. G.Saray'da bana sürekli yeni bir yer buldular; ben istemediğim halde. Kendimi orta sahada daha iyi ve rahat hissediyorum" dedi. Ferdi ise şu mesajları verdi: "Ligdeki rekabeti bitirdik ve tamamen Milli Takım'a odaklandık. EURO 2024'te en iyi mücadeleyi vermek için çok iyi çalışıyoruz. Takımdaşlığı ve aile ortamını oluşturmamız gerekiyor."
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‘Rekabet bitti, biz bir aileyiz!’
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