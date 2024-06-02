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Giriş Tarihi: 2.6.2024 21:55

Robert Lewandowski'den Fenerbahçe açıklaması! Teklif geldi mi?

Robert Lewandowski’den Fenerbahçe açıklaması! Teklif geldi mi?

Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili gelen bir soruya yanıt verdi.

Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili gelen bir soruya yanıt verdi.

Polonyalı yıldızın adı, sarı lacivertli takımla anılıyordu. Lewandowski, Fenerbahçe'nin kendisiyle iletişime geçmediğini söyledi.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Lewa, "Fenerbahçe benimle iletişime geçmedi. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki golcünün Barcelona ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Lewandowski, Barcelona formasıyla toplamda 95 maça çıktı ve 59 gol, 17 asist yaptı.

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Robert Lewandowski'den Fenerbahçe açıklaması! Teklif geldi mi?
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