Sadece ligi düşünmez Avrupa’da kupa ister

Dünyanınen iddialı teknik adamını getirip, sadece 'şampiyonluk' hedeflemek, küçük düşünmek olur. Jose Mourinho, birçok kez şampiyonluk kazanıp, kaybetti.Dolayısıyla Süper Lig rekabetinde ortaya önceçıkaracaktır. Geçen sezonun kadrosuna da takviyeler olacaktır. Bu noktada Mourinho'nun hedef seçmesi de kolaylaşır. Oyuncu kalitesi ile iddiasının nasıl olacağının analizini yapacaktır.Belki de katılmayacaklarını açıkladıkları halde, her kupaya talip olmak isteyen bir teknik adamın isteğiyle Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'yi izleriz.Jose Mourinho, gövdeli bir teknik direktör. Tüm Avrupa'nın gözü Portekizli hocanın üzerine çevrilecek. Şöhretlenince Mourinho zirve yapar. Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırır, Türk medyasını da hizaya sokar.Kulübede hareketlidir, gerektiğinde rakip teknik adamlarla uğraşmaktan çekinmez. Oyun anlayışı olarak 'kompakt futbol'u çok sever. Yani savunmaya büyük önem verir. Aslında bu anlayışı Fenerbahçe geçmişte Aykut Kocaman ile yaşamış, Avrupa'da finalini Fransız hakemin kötü yönetimi yüzünden kaybetmişti. Maalesef Aykut hocanın o gün oynattığı futbol büyük başarı getirmesine rağmen Fenerbahçe tarafından beğeni almamıştı.Önemli transferlerin yapılmasını isteyecek, isminin verdiği güçle büyük yıldızların Fenerbahçe'ye gelmesini de sağlayacaktır. Mourinho son dönemlerde Roma ile Konferans Ligi'ni kazanmasına rağmen yönettiği kulüplerin liglerinde şampiyonluk yaşamadı.Fenerbahçe 10 yıl şampiyon olamayıp (bunun 4 yılı Aziz Yıldırım, 6 yılı da Ali Koç'la olmak üzere), Fenerbahçe taraftarının beklentilerine karşılık veremeyince böyle bir tablo ile karşılaştık.Mourinho ile ilk kim görüştü, onu bilemem. Bunun cevabını Portekizli teknik adam verir. İlk açıklayan Aziz Yıldırım'dı. Ancak bu rüzgârı kendi lehine çeviren Ali Koç oldu. Josa Mourinho yüksek maliyetinin dışında ne getirir?Sahaya ne getirir? Ciddi bir hırs ve kalite getirir. Türk medyasına ve Türk sporuna sadece maç değil maç öncesi ve sonrası davranışları ve açıklamalarıyla reyting getirir.Tam tersi buradan hem Süper Lig'e hem de Avrupa kupalarındaki Fenerbahçe'nin görüntüsüne bir ivme kazandırabilir, büyük bir başarı hikâyesi yazabilir.Devler Ligi finali için Londra'da olan Mourinho, Sky Sports'a açıklamalarda bulunurken F.Bahçe ile ilgili soruya "Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak, çünkü geçmemiz gereken 3 tur var. Ben meydan okumaları severim. Şampiyonlar Ligi için savaşacağım" dedi. Londra'da bulunan Başkan Ali Koç, bugün Mourinho ile birlikte özel jetle İstanbul'a gelecek. Tecrübeli hoca için Ülker Stadı'nda saat 19.07'de görkemli bir tören düzenlenecek. Kulüp de yaptığı paylaşımda "2 Haziran Pazar (bugün) saat 19.00'da stadımızda buluşuyoruz" ifadesini kullandı.