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Giriş Tarihi: 2.6.2024 14:29

Salih Özcan'dan Arda Güler'e tebrik

Salih Özcan’dan Arda Güler’e tebrik

Şampiyonlar Ligi finalini Real Madrid'e kaybeden Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan, maçın ardından açıklamalarda bulundu ve Arda Güler'i tebrik etti.

Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan, Şampiyonlar Ligi finalinde 2-0 kaybettikleri Real Madrid maçı sonrası konuştu.

TRT Spor'a açıklamalar yapan Salih; "Bizim için iyi bir sonuç değil. İlk yarıdaki pozisyonlarda gol bulsaydık sonuç farklı olabilirdi. Real Madrid'i tebrik ediyorum. Benim için çok zor bir gün oldu. Arda Güler'i de tebrik ediyorum, onun için mutluyum ama sonuç olarak ben de üzüldüm" dedi.

EURO 2024 ile ilgili de konuşan Salih; 'Takıma katılacağım. İtalya ve Polonya ile hazırlık maçı yapacağız, sonra turnuva başlayacak' sözlerini kullandı. Salih Özcan, final maçında süre almadı.

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Salih Özcan'dan Arda Güler'e tebrik
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