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Giriş Tarihi: 2.6.2024 13:59

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Avusturyalı orta saha: Dejan Ljubicic

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Avusturyalı orta saha: Dejan Ljubicic

Kötü sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle noktalayan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Siyah-Beyazlılar'ın, Bundesliga’ya veda eden Köln’ün 26 yaşındaki orta sahası Dejan Ljubicic’e ilgi gösterdiği ve teklif yapabileceği öğrenildi.

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekibin bu sezon Bundesliga 2'ye düşen Köln'ün Avusturyalı orta sahası Dejan Ljubicic ile ilgilendiği öğrenildi. Oyuncunun durumunu yakından takip eden Kartal'ın kısa süre içerisinde 26 yaşındaki futbolu için harekete gecebileceği de gelen haberler arasında...

Alman ekibi ile 2025'e kadar kontratı bulunan tecrübeli orta sahanın bir alt ligde forma giymek istememesi nedeniyle takımdan ayrılmak istediği ifade ediliyor. Bu sezon 27 maçta forma giyen Ljubicic söz konusu karşılaşmalarda skor üretemezken takım arkadaşlarına 2 asistlik katkıda bulundu. 6, 8 ve 10 numaralı pozisyonlarda görev yapabilen tecrübeli futbolcu mücadeleci yapısıyla ön plana çıkıyor. Avusturya Milli Takımı formasını da 9 kez sırtına geçiren 26 yaşındaki futbolcu söz konusu mücadelelerde ülkesi adına 1 gol kaydetti. (Takvim)

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Avusturyalı orta saha: Dejan Ljubicic
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