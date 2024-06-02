SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’dan Arkadiusz Milik’e kanca

Yeni sezonun transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, yıldız golcü için harekete geçti. Cenk Tosun'un henüz kontratını uzatmayan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın durumu da net değil. Kendisine teklif gelirse değerlendirme yapılacak ve gereken kolaylık sağlanacak.

Semih Kılıçsoy'un da yoğun maç trafiğinde yalnız bırakılmayarak önemli bir isimle alternatiflendirilecek. Listedeki isimlerin başında ise Juventus'un yıldız golcüsü Arkadiusz Milik yer alıyor. Polonyalı golcü ile kısa bir süre içerisinde görüşme gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 36 resmi maça çıkan Arkadiusz Milik bu karşılaşmalarda 8 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı. (Fotomaç)