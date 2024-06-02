SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’ın Berghuis aşkı bitmiyor

Devre arasından bu yana Beşiktaş'ın transfer hedefleri arasında yer alan Steven Berghuis yeniden konuşulanlar arasında... Kartal, Berghuis'i transfer etmek adına yeniden menajerler aracılığıyla girişimlerde bulunuyor. Oyuncunun yeşil ışık yakması halinde kulüpler arasındaki görüşmeler başlayabilir.

Beşiktaş'ın Ajax'a devre arasında 2.5 milyon Euro+bonuslar içeren bir teklif yaptığı belirtilmişti. Kartal'ın bu rakamın da üzerine çıkma seçeneği söz konusu. Geçtiğimiz sezon Ajax ile 29 resmi maça çıkan Steven Berghuis bu karşılaşmalarda 8 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı. (Fanatik)