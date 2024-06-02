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Giriş Tarihi: 2.6.2024 13:09

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'ın Berghuis aşkı bitmiyor

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’ın Berghuis aşkı bitmiyor

Beşiktaş, geçtiğimiz yaz transfer döneminde adı sıklıkla anılan ancak Ajax'ta kalan Steven Berghuis için yeniden harekete geçti.

Devre arasından bu yana Beşiktaş'ın transfer hedefleri arasında yer alan Steven Berghuis yeniden konuşulanlar arasında... Kartal, Berghuis'i transfer etmek adına yeniden menajerler aracılığıyla girişimlerde bulunuyor. Oyuncunun yeşil ışık yakması halinde kulüpler arasındaki görüşmeler başlayabilir.

Beşiktaş'ın Ajax'a devre arasında 2.5 milyon Euro+bonuslar içeren bir teklif yaptığı belirtilmişti. Kartal'ın bu rakamın da üzerine çıkma seçeneği söz konusu. Geçtiğimiz sezon Ajax ile 29 resmi maça çıkan Steven Berghuis bu karşılaşmalarda 8 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı. (Fanatik)

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'ın Berghuis aşkı bitmiyor
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